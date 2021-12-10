Гродненские таможенники выявили попытку незаконно ввезти в Беларусь два легковых авто

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники выявили попытку незаконно ввезти в Беларусь два легковых автомобиля, запчасти и комплектующие, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В пункте пропуска "Бенякони" транспортное средство направили на досмотр, в ходе которого установили наличие незаявленного товара. В грузовом отсеке обнаружены автомобильные запчасти и комплектующие, сведения о которых в документах отсутствовали: зеркала, радиаторы, кондиционеры, бамперы, спидометры и другие.

Там же находились и части двух легковых автомобилей. По данному товару были назначены таможенные экспертизы. Согласно заключению эксперта Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз перемещаемые кузова и двигатели являются транспортными средствами Opel Astra в частично разобранном виде.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП (недекларирование товаров), санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

С начала года белорусские таможенники установили свыше 1 тыс. фактов незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств и автозапчастей, половина из которых выявлена на белорусско-литовском направлении.-0-