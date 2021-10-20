20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозивший взорвать отдел милиции минчанин стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В июле правоохранители сообщали о задержании 37-летнего жителя столицы, который в состоянии алкогольного опьянения более 30 раз позвонил на 102: оскорблял сотрудников Фрунзенского РУВД и угрожал бросить гранату в городской отдел милиции. "В рамках доследственной проверки были назначены различные экспертизы, по результатам которых в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности", - рассказали в ГУВД.

Фигурант нигде не работает, разведен и ранее привлекался к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-