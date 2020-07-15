Грузовик и легковушка столкнулись в Калинковичском районе

Фото МЧС
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь спасателей понадобилась для ликвидации последствий аварии в Калинковичском районе, где столкнулись легковушка и грузовик, сообщили БЕЛТА в МЧС.
ДТП произошло утром 14 июля в агрогородке Дудичи. Столкнулись грузовик с прицепом МАЗ и легковой "Опель Вектра", в котором оказался зажат водитель.
Спасатели при помощи специального инструмента извлекли мужчину и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.-0-
Фото МЧС