Грузовик и поезд столкнулись в Ляховичском районе

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе произошла авария с участием большегрузного автомобиля и поезда, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП зарегистрировано в 15.40 на 434-м км автодороги Р43 Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. По предварительной информации, 37-летний житель Могилевской области, управляя автомобилем "Ивеко", при подъезде к железнодорожному переезду не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем на железнодорожные пути. Там фура врезалась в проходящий поезд.

Водителя большегруза доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями, обильными снегопадами, снежными заносами, скользким дорожным покрытием Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию перед впереди идущим автомобилем, не нарушать правил маневрирования, избегать необдуманных обгонов и опережений.-0-