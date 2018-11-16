Грузовик насмерть сбил мужчину под Минском

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе М4 в направлении поселка Сосны, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в ГАИ, мужчина хотел приобрести стеклоомывающую жидкость и съехал на обочину, где ею торговали. Водитель вышел из автомобиля и в момент, когда наклонился в сторону проезжей части, чтобы взять бутылку с жидкостью и оценить товар, его сбил грузовик. Мужчина скончался на месте, а грузовик после наезда столкнулся с припаркованным авто потерпевшего.
На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-
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