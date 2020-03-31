Грузовик опрокинулся после столкновения с фурой на трассе М1

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 11.45 на 176-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем грузового автомобиля МАN был 54-летний гражданин Польши. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшимся ГАЗ-53. От удара ГАЗ съехал в кювет и опрокинулся.

Машины получили механические повреждения.

Проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.-0-