30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик опрокинулся в результате ДТП в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяну Сподабаеву.
По ее информации, 28-летний водитель грузового автомобиля "Форд" ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Уральской в направлении улицы Козлова и, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю "Додж". В результате столкновения грузовик опрокинулся. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречному транспорту, который едет прямо или направо, и попутному трамваю.-0-