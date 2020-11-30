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30 ноября 2020, 19:53

Грузовик опрокинулся в результате ДТП в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик опрокинулся в результате ДТП в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяну Сподабаеву.

По ее информации, 28-летний водитель грузового автомобиля "Форд" ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Уральской в направлении улицы Козлова и, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю "Додж". В результате столкновения грузовик опрокинулся. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречному транспорту, который едет прямо или направо, и попутному трамваю.-0-

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