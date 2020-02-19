Грузовик перевернулся после столкновения с погрузчиком в Барановичском районе

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На трассе в Барановичском районе сегодня перевернулся грузовой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась около 7.15 на автодороге Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин. По предварительной информации, автомобилем Mercedes управлял 25-летний житель Минского района. На 82-м км трассы водитель не учел дистанцию до впереди движущегося погрузчика Cat и врезался в него, затем грузовик опрокинулся.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, о состоянии водителей не сообщается. Проводится проверка.

В областной Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию до движущегося впереди транспорта. Обязательным является использование ремня безопасности, в случае ДТП он поможет предотвратить трагедию.-0-