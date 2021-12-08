Грузовик столкнулся с автобусом на трассе М10 в Пинском районе

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе столкнулись грузовой автомобиль и автобус, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Авария случилась сегодня около 06.00 на 421-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля Volvo с полуприцепом был 31-летний кобринчанин. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус МАЗ, которым управлял 26-летний пинчанин.

В момент ДТП в автобусе ехали три пассажира. Ни они, ни водители не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.

"В связи с зимними погодными условиями участникам дорожного движения необходимо проявлять максимум внимания и осторожности на дорогах. Следует держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполнять без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, так как резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. На одежде необходимо иметь светоотражающие элементы", - напомнила Наталия Милюкова.-0-