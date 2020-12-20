ГУВД: в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны около 100 человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны около 100 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - рассказали в ГУВД.

В ведомстве обратили внимание: сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения.-0-