Хакеры пытались похитить со счета организации в Речице более Br98 тыс.

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты по борьбе с киберпреступлениями выявили преступную группу, которая пыталась похитить деньги с помощью компьютерной техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД.

В апреле на электронную почту бухгалтерии одной из строительных организаций в Речице поступило письмо от неизвестного адресата. После открытия файла активировалась вредоносная программа и произошло заражение операционной системы компьютера.

Получив удаленный доступ к системе "Клиент-банк", а также воспользовавшись тем, что в USB-порт был вставлен ключ электронной цифровой подписи, хакеры сформировали платежное поручение и направили его в банк. После они попытались перевести Br98,5 тыс. на счета подставной фирмы, специально созданной для этих целей. "Операцию по перечислению денег вовремя удалось приостановить - в бухгалтерии заметили несанкционированную отправку платежного поручения и обратились в банк", - рассказали в управлении "К" МВД.

Специалисты по борьбе с киберпреступлениями установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо жителей Минска. Сейчас уточняется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Как отмечают в МВД, основные причины подобных преступлений - пренебрежение правилами использования "Клиент-банка" и мерами информационной безопасности.

"Обезопасить себя можно, используя антивирусное обеспечение с актуальным обновлением. Рекомендуется не открывать электронные письма от неизвестных отправителей и подключать личный ключ электронной цифровой подписи к компьютеру только во время проведения платежных операций", - напомнили в МВД. Если обнаружена подозрительная активность на компьютере, нужно немедленно отключиться от интернета и обратиться к специалисту.-0-