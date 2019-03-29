Хозяин дома стал жертвой огня в Поставском районе

29 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось в деревне Курты 29 марта. Сообщение о пожаре в частном доме поступило спасателям около часа ночи. К приезду спасателей дом был полностью охвачен огнем, произошло частичное обрушение кровли. При разборе строительных конструкций на полу в жилой комнате спасатели обнаружили тело 58-летнего хозяина дома.

Фото Витебского областного управления МЧС

Как стало известно, погибший проживал один, имел вторую группу инвалидности.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, выясняются возможные причины возникновения пожара, основная версия - неосторожность при курении.-0-