Хозяин дома стал жертвой огня в Поставском районе

29 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Происшествие случилось в деревне Курты 29 марта. Сообщение о пожаре в частном доме поступило спасателям около часа ночи. К приезду спасателей дом был полностью охвачен огнем, произошло частичное обрушение кровли. При разборе строительных конструкций на полу в жилой комнате спасатели обнаружили тело 58-летнего хозяина дома.
Как стало известно, погибший проживал один, имел вторую группу инвалидности.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, выясняются возможные причины возникновения пожара, основная версия - неосторожность при курении.-0-
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