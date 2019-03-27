На пожаре в трехэтажном доме в Острошицком Городке погибла женщина

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Острошицком Городке Минского района при пожаре в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома погибла женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 26 марта в 14.03. В результате погибла находившаяся в гостях женщина. Из расположенной выше квартиры работники МЧС спасли двух человек, один из которых ребенок.

Причина пожара устанавливается.-0-