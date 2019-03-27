В Полоцке при пожаре погиб мужчина

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре в доме погиб его 54-летний хозяин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре поступила сегодня в 7.51. Открытого горения снаружи дома не было, но внутри наблюдалось плотное задымление. "После ликвидации огня работники МЧС на полу обнаружили труп 54-летнего хозяина. Мужчина нигде не работал, проживал один", - отметили в областном управлении МЧС.
В жилой комнате огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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