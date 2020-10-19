Хулигана из Волковысского района задержали при разрисовывании автобусной остановки

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковысского района разрисовал автобусную остановку, ему грозит арест. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции задержали с поличным 46-летнего жителя деревни Ясеновица, когда тот в состоянии алкогольного опьянения разрисовывал остановку. "В отделе милиции мужчина свою вину признал полностью и раскаивается в содеянном. Сейчас он безработный, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, был судим", - рассказали в милиции.

За мелкое хулиганство в отношении мужчины составили административный протокол. Возможное наказание предусматривает до 15 суток ареста.-0-