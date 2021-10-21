Хулиганы устроили погром на реконструируемом стадионе в Барановичах

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах хулиганы устроили погром на футбольном стадионе "Локомотив", который сейчас реконструируют, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Александр Цыганчук.

Инцидент случился вечером 18 октября. Хулиганы проникли на стадион, разломали строительные леса, повредили технику, испортили новое натуральное покрытие футбольного поля. В тот день специалисты только начали укладывать газон, была застелена примерно треть площади. Злоумышленники смогли завести мини-погрузчик и проехались на нем по свежему полю, протаранили лежащие на поддонах рулоны с травой. На стройплощадку вызвали милицию, следственно-оперативная группа работала там всю ночь.

"Когда увидел последствия, был шокирован. Все это строится для города, чтобы люди могли прийти в красивое место позаниматься спортом и поддержать свое здоровье. Мы ждали этот стадион очень долго, в него вкладывается много сил и денег. Обидно, что буквально за час кто-то уничтожил труды многих людей", - сказал Александр Цыганчук. Устранять последствия погрома принялись следующим утром. Следов вандализма на стадионе уже практически не видно.

Реконструкция "Локомотива" выходит на завершающую стадию. Его натуральное поле будет оснащено системой автополива. Вокруг него будут четыре беговые дорожки, рядом обустроят прыжковый сектор. В помещениях обновленной западной трибуны разместятся служебные кабинеты, фитнес-бар, тренажерный зал, музей ФК "Барановичи". Эти работы выполняются за счет областного и городского бюджетов, привлекаются спонсорские средства. Завершить реконструкцию планируется до конца этого года. После модернизации футбольное поле на "Локомотиве" должно соответствовать второй категории по регламенту УЕФА, чтобы можно было проводить матчи высшей лиги чемпионата страны.-0-