Игроки ХК "Динамо-Молодечно" признались в договорном матче с "Могилевом"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный аппарат Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявили факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Беларуси по хоккею. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Следственный комитет, сообщает БЕЛТА.

Матч "Динамо-Молодечно" - "Могилев" состоялся 12 ноября. "В отношении ряда представителей команды "Динамо-Молодечно" возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 УК (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования). Получены объективные данные об их причастности к противоправным действиям. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что матч носил договорной характер", - рассказали в СК.

Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.-0-