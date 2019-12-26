Индивидуальный предприниматель из Минска задолжала знакомым около $150 тыс.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Советского РУВД столицы задержали за мошенничество ранее не судимую минчанку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили, что 43-летняя женщина, индивидуальный предприниматель по продаже детской одежды, занимала у знакомых и наглядно знакомых людей крупные суммы якобы для расширения бизнеса. При этом она писала расписки, обещая гражданам в течение года вернуть деньги, но уже в два раза больше той суммы, которую занимала. Однако по истечении указанного в расписках времени деньги минчанка не возвращала.

В настоящее время к правоохранителям поступило 15 заявлений о ее преступных действиях. Общая сумма ущерба составила около $150 тыс. Материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК, где действиям женщины будет дана правовая оценка.

Лицам, пострадавшим от мошенницы, необходимо обращаться в Советское РУВД Минска или по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102.-0-