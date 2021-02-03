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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о минировании пяти учреждений образования в Минске не подтвердилась, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня в 15.00 в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназий №2, 11, 38, гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика и школы №203, расположенных на территории Первомайского района Минска. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", - говорится в сообщении.
В ГУВД приносят извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.-0-