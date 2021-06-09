Информация о необеспечении лекарствами Солигорской станции скорой помощи не подтвердилась - прокуратура

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размещенная в Теlegram-канале "Страна Для Жизни" информация о необеспечении лекарственными препаратами Солигорской станции скорой помощи не подтвердилась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Прокуратура провела проверку по факту размещенной в мае 2021 года в этом Теlegram-канале информации о необеспечении лекарственными препаратами Солигорской станции скорой медицинской помощи ГУЗ "Минский областной центр скорой медицинской помощи".

"В ходе проверки информация своего объективного подтверждения не нашла. Обеспечение лекарственными препаратами Солигорской станции скорой медицинской помощи осуществлялось в сроки, предусмотренные заключенным между учреждением здравоохранения и РУП "Минская фармация" договором поставки лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что заявка на необходимые лекарственные средства для Солигорской станции скорой медицинской помощи своевременно направлена в Минскую фармацию. "В указанный период станция скорой медицинской помощи была обеспечена лекарственными средствами в достаточном объеме", - добавили в прокуратуре.-0-