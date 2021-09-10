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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информпродукция еще двух каналов и чата в Telegram признана экстремистской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
В одном случае речь идет о Telegram-канале "Молодечно HOME". По заявлению прокуратуры Молодечненского района, его информационная продукция признана экстремистскими материалами.
Во втором случае по заявлению прокуратуры Логойского района экстремистскими материалами признана информационная продукция Telegram-чата "Логойск для жизни" и одноименного Telegram-канала.-0-