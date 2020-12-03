Иностранец подозревается в вовлечении двух минчанок в проституцию

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело об организации и использовании занятия проституцией двумя девушками, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Как предварительно установлено, 31-летний иностранный гражданин с 17 января по 4 февраля "организовал и использовал занятие проституцией двумя жительницами столицы". Он сообщил информацию об этих девушках другому мужчине, неоднократно доставлял его к ним, оговаривал с ними стоимость услуг, получал от них деньги.

Уголовное дело возбуждено по материалам УВД администрации Фрунзенского района Минска.

Для предварительного расследования прокурор направил уголовное дело во Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-