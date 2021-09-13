Интернет-мошенники обманули борисовчанку, за свои же сапоги она отдала почти Br1,4 тыс.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За свои же сапоги отдала почти Br1,4 тыс. - интернет-мошенники обманули борисовчанку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Несколько дней назад 46-летняя жительница Борисова разместила объявление о продаже женских сапог. Спустя непродолжительное время ей на Viber поступило сообщение от потенциального покупателя, желающего немедля купить обувь б/у. Войдя в доверие к потерпевшей, собеседница предложила покупку осуществить через Kufar. Продавец дала согласие, получив в ответ ссылку на фишинговую страницу. Там женщина ввела реквизиты своей банковской карточки и в одночасье лишилась крупной суммы денег, имевшейся на счету. По факту хищения денег районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК ", - рассказали в УВД.

С начала текущего года от рук мошенников на данной торговой площадке пострадали 28 жителей Борисовского региона. При совершении преступлений использовались поддельные страницы, а также другие сайты, имеющие созвучные названия.

"Чтобы не допустить совершения противоправных действий при использовании торговой площадки Kufar, рекомендуем общение в чате, перевод денег, использование доставки совершать исключительно на самой платформе объявлений и не переходить по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники", - подытожил начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД Дмитрий Стариченок.-0-