5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники похитили у жителя Гродно более Br75 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

От действий мошенников пострадал 44-летний мужчина. Он работает в сфере высоких технологий, но, тем не менее, попался на уловки интернет-аферистов, которые связались с мужчиной через мессенджер и представились сотрудниками службы безопасности банка.

"Потерпевшему сказали, что якобы идет попытка списания средств с его счета, поэтому для защиты сбережений необходимо перевести их на резервный. Мужчина сообщил мошенникам номер паспорта и конфиденциальные данные, которые дают доступ к средствам на счете. Лжесотрудники банка частями переводили деньги, перед каждой из транзакций на телефон потерпевшего приходил код подтверждения, который мужчина передавал злоумышленникам. Хотя делать это ни в коем случае нельзя", - рассказали в милиции.

В итоге было похищено более Br75 тыс. Это рекордная сумма, ставшая добычей мошенников в Гродненской области. Звонок, к слову, поступил с территории России.

В милиции подчеркнули, что каждый день в регионе фиксируются десятки случаев подобных хищений. Ни в коем случае нельзя разглашать посторонним лицам конфиденциальные данные - цифры с обратной стороны банковской карты, различные пароли и коды. Стоит помнить, что даже при возникновении какой-то нештатной ситуации сотрудники банков не будут звонить по телефону и уточнять личные сведения.-0-