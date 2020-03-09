Интернет-мошенники вместо магнитолы прислали гродненцу посылку с песком

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вместо приобретенной в интернет-магазине магнитолы гродненец обнаружил в посылке мешочки с песком. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобильных магнитол и заказал товар. Вскоре с ним связалась оператор магазина, которая объяснила, что магнитолу вышлют по почте с наложенным платежом. Вскрыть посылку можно было лишь после оплаты товара, стоимость которого составляла более Br100.

"Насладиться звучанием новой автомагнитолы гродненцу не удалось. В коробке он обнаружил только корпус от магнитолы и два мешочка с песком. Попытки дозвониться на номер колл-центра, с которого уточнялись подробности по пересылке, оказались безуспешными - абонент был заблокирован", - рассказали в милиции. Мужчина обратился к правоохранителям, они возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Гродно это уже не первый аналогичный случай. Чаще всего следы интернет-продавцов ведут за пределы страны, и вернуть потраченные средства практически невозможно. Чтобы минимизировать риски, не стоит приобретать товары на неизвестных интернет-площадках.-0-