Интернет-мошенники выманили у жителя Гродно $16,6 тыс.

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно решил заработать в интернете и лишился $16,6 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

От действий злоумышленников пострадал мужчина 1975 года рождения. В ноябре 2018-го с ним связался представитель одной из брокерских компаний и предложил заработать на торговле на мировых биржах металлами, нефтью, золотом, акциями.

"Неизвестный объяснил, что чем больше будет взнос, тем более весомой окажется прибыль. Мужчина перевел $16,6 тыс. в адрес брокерской компании", - рассказали в милиции. Гродненец некоторое время отслеживал, как растут его сбережения. А когда сумма показалось ему достаточной, решил вывести деньги. Но попытка оказалось неудачной. Не смог он связаться и с брокерами. Тогда мужчина обратился в милицию.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество). Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.-0-