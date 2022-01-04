4 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники выманили у жительницы Гродно более Br11 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Утром 31 декабря женщине в одном из мессенджеров поступил звонок. Звонивший представился сотрудником Нацбанка и пояснил, что выявляет мошенников в банковской структуре. Для этого ему якобы и потребовалась помощь женщины. "Неизвестный попросил собеседницу оформить кредит, а затем перевести деньги на указанный им счет. Он убеждал женщину, что все безопасно и в скором времени деньги ей будут возвращены обратно", - рассказали в милиции.

В итоге женщина оформила кредит и перевела мошенникам Br11,4 тыс. В скором времени она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сейчас личность подозреваемого устанавливается.-0-