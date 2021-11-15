15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-преступник с помощью поддельного сайта похитил деньги со счета минчанки и ее сестры. Об этом БЕЛТА сообщили во Фрунзенском РУВД Минска.

"К правоохранителям обратилась 35-летняя минчанка, которая стала жертвой интернет-преступления. Оперативники отделения по противодействию киберпреступности выяснили, что в сентябре женщина разместила на торговой площадке объявление о продаже мебели и спустя время в стороннем мессенджере получила сообщение от потенциального покупателя. Мужчина просил отправить ему товар через сервис доставки. Он прислал ссылку на сайт, где требовалось ввести реквизиты карты продавца для перечисления денег", - рассказала старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска Мария Квашевич.

Интерфейс страницы полностью копировал оформление настоящего сайта доставки, поэтому минчанка ничего не заподозрила и ввела реквизиты своей банковской карты. Получив уведомление, что перевод денег не может быть осуществлен, она на той же фейковой странице обратилась за техподдержкой. Там минчанке пояснили, что при первом заказе такое иногда случается, и попросили реквизиты другой карты. Женщина сообщила данные платежной карты сестры, а позже обнаружила, что с обоих счетов были списаны деньги.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает: не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы, в том числе на торговых площадках. Перед тем как вводить реквизиты банковской платежной карты на сайте, по буквам прочитайте его название в адресной строке. Опечатки, двойные буквы или цифры, а также дополнительные слова указывают на то, что сайт поддельный.-0-