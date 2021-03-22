Интернет-вымогатели требовали у двоих жителей Гродненской области деньги за откровенные фото

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Гродненской области в выходные стали объектом внимания интернет-вымогателей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Проблема взлома личных аккаунтов в соцсетях не теряет своей актуальности. Порой злоумышленники вымогают деньги за нераспространение оказавшейся у них информации интимного характера.

"В минувшие выходные двое незнакомых друг другу граждан по подобным поводам обратились за помощью в милицию. Злоумышленники требовали у 34-летнего гродненца 5 тыс. российских рублей и 1 тыс. российских рублей у 26-летней лидчанки. Предметом выкупа должны были стать откровенные снимки потерпевших, но они не переводили деньги, а обратились к правоохранителям", - рассказали в милиции.

Сейчас личности вымогателей устанавливаются. Из-за того, что они действуют, находясь за рубежом, сделать это бывает достаточно сложно. Избежать таких происшествий, отметили в милиции, поможет более ответственное отношение к личной информации.-0-