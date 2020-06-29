Инженера стройорганизации Бреста задержали при получении взятки

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области задержали при получении взятки в размере Br3,75 тыс. инженера государственной строительной организации, сообщили БЕЛТА в КГК.

Выяснилось, что при закупке строительных материалов и товарно-материальных ценностей на биржевых торгах этот снабженец получал денежные вознаграждения в размере 1,5% от стоимости товара.

При получении очередной взятки за выбор поставщика металлопроката его задержали с поличным на автомобильной стоянке в областном центре.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки) УК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.-0-