Итальянец ради экстрима пытался нелегально пересечь украинско-белорусскую границу

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский турист ради экстрима пытался нелегально пересечь украинско-белорусскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 27 декабря в Наровлянском районе, 29-летний иностранец направлялся из Украины в Беларусь, используя навигационное приложение на своем мобильном телефоне. Молодой человек признался, что еще в марте изучил приграничный участок украинской зоны отчуждения и рискнул нарушить границу "с целью экстремального туризма". Из Киева к режимной территории его подвез друг на автомобиле.

"После перехода границы житель Средиземноморья планировал на такси добраться до Минска. В отношении него начат административный процесс по ст. 23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. После завершения разбирательства он будет передан украинской стороне", - сообщили в Госпогранкомитете.-0-