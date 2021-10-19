19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из школы в Гродно из-за короткого замыкания эвакуировали более 450 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.42 в здании средней школы №16 по улице Сухомбаева сработала пожарная сигнализация "Молния". Она передала информацию о возможном ЧП в центр оперативного управления МЧС Гродно.

"Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что произошло оплавление изоляции электропроводки сушки для рук в холле на первом этаже. Администрацией школы к этому моменту уже было эвакуировано 456 человек, в том числе 397 детей", - рассказали в МЧС.

Возгорание ликвидировал заместитель директора при помощи порошкового огнетушителя до прибытия подразделений МЧС. После обследования учебный процесс возобновился. Никто не пострадал.-0-