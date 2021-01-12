Из торгового центра в Смолевичах из-за задымления эвакуированы 58 человек

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При задымлении в торговом центре в Смолевичах эвакуированы 58 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 января в 19.56 в МЧС поступил сигнал о сработке сигнализации и обнаружении задымления в торговом центре на ул. Александра Лявданского в Смолевичах. Прибывшие подразделения обнаружили задымление в помещении электрощитовой на первом этаже одноэтажного двухуровнего здания ТРЦ "Грин". Работниками МЧС совместно с администрацией объекта из здания эвакуированы 58 человек (из них 8 детей)", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается. -0-