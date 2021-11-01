Из-за несоблюдения дистанции столкнулись два автобуса в Минске, есть пострадавшие

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде Анастасии Забавской, 31 октября около 22.18 водитель, управляя автобусом МАЗ, двигался по улице Уборевича в направлении улицы Ташкентской и из-за несоблюдения дистанции до впереди двигавшегося автобуса МАЗ совершил с ним столкновение. От удара автобус проехал вперед и наехал на троих пешеходов - 1992, 1993, 1994 г.р., которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. По факту происшествия проводят проверку сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. -0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома