Из-за прорыва канализационного коллектора в Могилеве сточные воды попали в Дубровенку

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве прорвало канализационный коллектор, сточные воды попали в Дубровенку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"24 декабря в 10.05 поступила информация о повреждении железобетонного канализационного коллектора диаметром 200 мм и утечке сточных вод в реку Дубровенка по пр.Мира", - рассказали в пресс-службе.

Отключение потребителей не проводилось. В 10.45 коллектор был восстановлен.

Работники Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию, видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы не выявлено, взяты пробы воды для анализов. Результаты будут готовы 29 декабря.-0-