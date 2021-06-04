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04 июня 2021, 10:07

Изготавливал и разбрасывал "ежи" возле административных зданий в Минске - расследование завершено

Фото УСК по городу Минску
Фото УСК по городу Минску

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, вечером 2 февраля 56-летний мужчина разбросал самодельные металлические шипы близи Первомайского РУВД Минска, чтобы повредить выезжающие автомобили. "Установлено еще пять эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. В декабре прошлого года мужчина неоднократно самостоятельно с помощью сварочного аппарата, а также металлических гвоздей и стержней изготавливал так называемые "ежи". После этого разбрасывал их вблизи административных зданий. В случае, если преступный умысел обвиняемого не был доведен до конца, он собирал с проезжей части изготовленные "ежи", чтобы вновь их использовать. Всего в результате его противоправной деятельности повреждены пять автомобилей. Общий ущерб составил более Br250", - рассказали в УСК.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Согласно материалам дела, мужчина ранее не судим и нигде не работает. Он пояснил, что своими поступками выразил недовольство работой правоохранительных органов. Осознав противоправность действий, он признал вину и раскаялся.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал значение своих действий и мог руководить ими.

На основании собранных доказательств действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное повторно) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.339 (покушение на хулиганство, совершенное повторно) Уголовного кодекса. Фигурант заключен под стражу.

Расследование дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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