КГК пресек преступную схему скупки и перепродажи крупного рогатого скота

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявили преступную схему, связанную со скупкой в области крупного рогатого скота и его дальнейшей продажей субъектам хозяйствования Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Задержан 48-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Лоевского района. Являясь крупнейшим скупщиком КРС в регионе, он зарегистрировал в России, а также в городе Хойники и Брагинском районе на имя подставных лиц несколько субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовал в своей незаконной деятельности.

В 2019-2021 годах через эти фирмы он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тыс. голов скота на общую сумму более Br10 млн. Далее по фиктивным бухгалтерским документам он продал этот товар с минимальной наценкой подконтрольной российской фирме. Фактически скот по более высокой цене был продан реальному субъекту хозяйствования в России, при этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. В результате глава КФХ уклонился от уплаты налогов на Br511 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Подозреваемый задержан, ведется предварительное расследование.

Органы финансовых расследований совместно с КГК Гомельской области выявили случаи сокрытия падежа скота и его недостачи. В частности, при внеплановой проверке ГСХУ "Турская сортоиспытательная станция" Рогачевского района вскрыта недостача 530 голов КРС и сокрытие падежа еще 191. Для этого были составлены фиктивные документы о продаже скота работникам сельхозпредприятия живым весом. Вред организации превысил Br1 млн. Дается правовая оценка этому факту.-0-