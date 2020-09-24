КГК рассказал подробности уголовного дела в отношении сотрудников "Белтяжмаша"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля рассказал подробности уголовного дела в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш", сообщает БЕЛТА.

"Государством постоянно принимаются значительные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Тем не менее, этими льготами пытаются также воспользоваться и недобросовестные представители крупного бизнеса для незаконной минимизации налогов. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш", незаконно применявших упрощенную систему налогообложения", - рассказали в КГК.

Установлено, что должностные лица на протяжении 2014-2020 годов разработали и внедрили схему уклонения от уплаты налогов вследствие занижения выручки ЗАО "Белтяжмаш" от сдачи внаем недвижимого имущества. Для реализации данной схемы из ЗАО в июле 2014 года был выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре 2014-го дополнительно выделено еще 13. Фактическими руководителями и главными бухгалтерами этих субъектов выступали работники и учредители ЗАО "Белтяжмаш". Например, главный бухгалтер ЗАО являлся одновременно главным бухгалтером указанных субъектов хозяйствования.

Полученная "Белтяжмашем" выручка от сдачи внаем недвижимого имущества искусственно распределялась между данными 14 субъектами хозяйствования, применявшими упрощенную систему налогообложения. Иными словами, выручка ЗАО занижалась, а выручка выделенных 14 субъектов хозяйствования завышалась. "Это позволяло создавать видимость законного применения упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством максимальные значения выручки", - отметили в КГК.

В результате использования данной схемы в бюджет уплачено лишь Br1,4 млн налога при упрощенной системе налогообложения вместо Br7,7 млн НДС и налога на прибыль. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более Br6,3 млн.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Подозреваемыми по уголовному делу признаны пять человек, включая руководителя ЗАО "Белтяжмаш". В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на имущество подозреваемых (золотые слитки общим весом более 23 кг, серебряные - свыше 14 кг, денежные средства на сумму более $1,3 млн и 48 тыс. евро, а также восемь объектов недвижимости).-0-