КГК выявил нарушения земельного законодательства в 21 фермерском хозяйстве Витебской области

28 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Комиссия Комитета государственного контроля Витебской области рассмотрела результаты контроля за эффективностью принимаемых в регионе мер по обеспечению соблюдения земельного законодательства. Такая информация размещена в Telegram-канале Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА.

Коллегия отметила, что принимаемые в Витебской области меры по контролю за использованием и охраной земель недостаточны. Госконтролеры установили такие нарушения земельного законодательства, как выбытие земель из сельскохозяйственного оборота из-за зарастания древесно-кустарниковой растительностью, самовольное занятие земель, непринятие мер реагирования по фактам невыполнения землепользователями мероприятий по охране земель.

В этом году заросшие сорной и древесно-кустарниковой растительностью земли выявлены в 21 фермерском хозяйстве в Полоцком, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Сенненском, Чашникском и Шарковщинском районах. Общая площадь таких земель составила 722,4 га. В отдельных случаях зарастания земель можно было избежать, если бы местные органы власти своевременно изъяли земельные участки у ликвидированных фермерских хозяйств.

Заседание комиссии прошло под председательством руководителя областного КГК Владимира Годяцкого. В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, руководящие работники областной прокуратуры и управления землеустройства облисполкома, заместители председателей райисполкомов и горисполкомов, а также председатели сельских и поселковых исполкомов. По итогам заседания местным органам власти предложено усилить работу по обеспечению государственного контроля за использованием и охраной земель, в том числе по неукоснительному соблюдению требований законодательства в части привлечения правонарушителей к административной ответственности за нарушения земельного законодательства.-0-