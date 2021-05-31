Кибермошенники похитили у жительницы Гродно более Br4 тыс.

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники похитили со счета жительницы Гродно более Br4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

От действий мошенников пострадала 62-летняя женщина. В мессенджере Viber ей позвонила девушка, представилась работником банка и сообщила, что выдача кредитной карты подтверждена. Потерпевшая ответила, что никаких заявок не оставляла и вообще не является клиентом другого банка. В ответ на вопрос звонившей рассказала какого именно.

После этого к разговору подключился мужчина, который якобы работает в этом банке. Он рассказал, что у женщины со счета похищают деньги. Чтобы предотвратить это, надо назвать последние 8 цифр номера карточки. Далее собеседник сказал, что на мобильный телефон пришлет код, который необходимо сообщить ему. Несмотря на предупреждение о том, что код нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, женщина продиктовала его звонившему. С ее счета исчезло более Br4,3 тыс.

"Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксирован и внесен в специализированную базу номер телефона злоумышленника", - рассказала Мария Трушинская. Выяснилось, что ранее уже возбуждались уголовные дела, связанные со звонками с этого номера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Для установления личности злоумышленника планируется направить международную просьбу об оказании правовой помощи.

Следователи напоминают, чтобы не стать жертвой таких преступлений, необходимо соблюдать простые правила. В том числе ни в коем случае нельзя передавать кому-либо данные банковских карт. Для платежей в интернете стоит использовать только проверенные ресурсы, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, открывать сомнительные письма и вложения в них.-0-