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08 ноября 2021, 10:20

Коммерческие организации Бобруйска выплачивали зарплаты в конвертах под видом хозяйственных расходов

Фото из архива
Фото из архива

8 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факты выплаты заработной платы в конвертах установили при проверках коммерческих организаций из Бобруйска. Доходы выдавались под видом выплат на хозяйственные нужды этих организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Во время выездной проверки частного торгового унитарного предприятия, осуществляющего неспециализированную оптовую торговлю товарами, сотрудники инспекции МНС по Бобруйску установили, что его работники с апреля 2018 года по июль 2021-го использовали не по назначению денежные средства, зачисленные на корпоративную карточку организации, которая находилась в их распоряжении. Денежные средства предназначались для хозяйственных нужд организации. "Указанными лицами отчеты об израсходованных суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, не предоставлялись, денежные суммы, как неиспользованные, не возвращались, - отметили в инспекции. - Общая сумма неучтенных доходов работников составила почти Br17тыс. Сумма доначисленного подоходного налога по акту составила более Br2 тыс.".

Также было установлено неправомерное применение организацией упрощенной системы налогообложения в 2019-2020 годах в связи со сдачей по договору субаренды в срочное возмездное пользование нежилого помещения, не находящегося у нее в собственности (общей собственности), хозяйственном ведении. В результате организация за этот период привлечена к налогообложению в общеустановленном порядке.

Всего по результатам проверки доначислено более Br76 тыс., в том налогов - Br68 тыс. и пени в размере более Br8 тыс.

Аналогичные нарушения использования работниками денежных средств не по назначению, зачисленных на корпоративную карточку организации, были установлены в ходе выездной проверки частного предприятия, осуществляющего услуги такси. Действующее законодательство нарушалось в период с апреля 2016 года по сентябрь 2019-го. Кроме того, часть дохода, полученного организацией от оказания услуг по перевозке пассажиров, оплаченных за наличный расчет, оставалась в распоряжении предприятия без налогообложения. "Общая сумма доходов работников, с которой не уплачен подоходный налог, составила почти Br175 тыс. Предъявлен к уплате подоходный налог - сумма составила почти Br23 тыс.", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, плательщиком за 2016-2018 годы занижалась налоговая база по налогу при УСН, а также по подоходному налогу в результате применения с февраля 2016 года по июль 2019-го стандартных налоговых вычетов в нарушение условий, предусмотренных законодательством для применения такого вычета, занижение налоговой базы указанного налога по доходам от сдачи в аренду транспортных средств с октября по ноябрь 2018 года. "Всего по результатам проверки предъявлено к уплате свыше Br37 тыс., налогов - почти Br30 тыс., пени - почти Br8 тыс.", - отметили в пресс-центре.-0-

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