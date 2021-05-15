15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная компания по торговле мясом из Березы недоплатила в бюджет более Br100 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Руководители фирмы занижали выручку от торговли мясной продукцией, которую получала организация. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Кобринского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области. "В ходе проверки установлено, что противоправную схему разработали директор коммерческой организации и два его заместителя. Они оформляли фиктивные документы о реализации мясной продукции подконтрольному индивидуальному предпринимателю с торговой надбавкой в размере 2%. Фактически продажи осуществлялись за наличный расчет с надбавкой 15-20% в адрес торгующих в розницу субъектов хозяйствования", - рассказали в ведомстве.

В результате занижения налоговой базы березовское коммерческое предприятие недоплатило в бюджет более Br100 тыс. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора и двух его заместителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.-0-