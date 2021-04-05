Компания подростков избила сверстников возле спорткомплекса в Пинске

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания подростков на улице Пинска избила сверстников, а девушка сняла это на видео. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 27 марта в Пинский ГОВД поступило сообщение о массовой драке возле университетского спорткомплекса. На место выбыла следственно-оперативная группа. По горячим следам правоохранители установили обстоятельства происшествия и его участников.

"Выяснилось, что две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке. В итоге одна группа покинула спорткомплекс раньше и дожидалась обидчиков на улице. Когда подростки вышли, на них напали. Избиение сняла на видео знакомая участников инцидента", - привела подробности Ольга Чемоданова.

Сыщики установили личности нападавших (пять школьников и один учащийся колледжа в возрасте от 14 до 17 лет). Причину своей выходки они не пояснили.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Никто из фигурантов в поле зрение милиции ранее не попадал.-0-