Компанию из пяти автоугонщиков задержали на Полесье

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры задержали компанию из пяти человек, которые пытались похитить семь автомобилей в Лельчицком районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Первые сообщения об угонах поступили в Лельчицкий РОВД утром 8 февраля. Сразу пять автовладельцев заявили о проникновении в их авто, позже стало известно об угоне двух "Фольксваген Гольф", припаркованных возле домов по улице Победы райцентра.

Сотрудники ГАИ обнаружили один из автомобилей на дороге Туров - Лельчицы - Словечно, в 8 км от агрогородка Озераны Житковичского района. Легковушку без видимых повреждений вернули хозяину. "Стало понятно направление, в котором двигались злоумышленники, - в Брестскую область. Был проведен колоссальный объем работы по поиску возможных свидетелей, отработаны записи с камер видеонаблюдения. Появилась зацепка о возможной причастности к произошедшему группы молодых людей. Были задержаны четверо. Они стали давать признательные показания", - сказали правоохранители.

Как выяснилось, вечером 7 февраля компания из пяти человек собралась в Лельчицах весело провести время. Трое из них были из Лельчицого района, один из Житковичского, а также гость из Столинского. У некоторых уже были проблемы с законом. Неоднократно судимый 31-летний житель Брестской области предложил поискать автомобиль с ключами, перегнать к себе на родину и продать. Все подключились к криминальной афере.

"Компания шла по улице и проверяла автомобили: если дверца была не заперта, искали ключи от замка зажигания и ценные вещи. Забирали документы, банковские карточки, небольшие суммы денег и даже военный билет. Именно в "Гольфах" были найдены ключи и документы. Завели оба авто и ночью помчались в сторону Столина", - рассказали в УВД.

В Житковичском районе в одной из легковушек пропал свет, поэтому ее оставили. Вторую машину загнали в лес недалеко от деревни, где жил зачинщик авантюры. Затем угонщики позвонили владельцу авторазборки из Пинска, который купил машину за $300. Ему передали и документы на авто. В тот же день предприниматель перепродал автомобиль.

В Пинске автоугонщики обменяли валюту и отметили удачную операцию. Затем на такси вернулись в Лельчицкий район. Вечером того же дня четверо были задержаны, пятого нашли на следующий день в Турове. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

Установлена также причастность жителя Столинского района к краже из автомобиля, совершенной у себя на родине в 2019 году.

Как уточнили в УВД, некоторым автовладельцам предстоит восстанавливать документы - часть из них компания сожгла, уничтожая улики.-0-