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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще одного канала и чата в Telegram признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
По заявлению прокуратуры Центрального района Минска экстремистскими материалами признана информационная продукция Telegram-канала "Радио Площади Перемен".
Ранее аналогичное решение было принято в отношении Telegram-чата "Сообщество железнодорожников Беларуси". По заявлению Брестской транспортной прокуратуры его информационная продукция признана экстремистскими материалами.-0-