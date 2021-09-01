Контент еще одного Telegram-канала признан экстремистским

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" признан экстремистским, решение принято 31 августа судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На указанном ресурсе публиковалась информация, направленная на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, разжигание социальной и политической вражды", - рассказали в ведомстве.

Теперь за публикацию (репост) информации из запрещенного ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-