Контрафакт на Новый год: 4 тыс. л спирта изъяли в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские оперативники БЭП пресекли канал незаконной поставки спирта в Беларусь. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня ночью на одной из АЗС был задержан 44-летний белорус. В грузовом авто он перевозил 800 пластиковых бутылей с этиловым спиртом, его общий объем - 4 тыс. л. Стоимость партии оценивается в Br40 тыс.

По информации оперативников, груз предназначался для реализации в Беларуси оптовыми партиями от 500 л до 1 тыс. л. Сейчас вся продукция изъята для проведения экспертизы на предмет качества и безопасности для здоровья. В отношении фигуранта составлен административный протокол за незаконное хранение и перемещение этилового спирта.

"Ежегодно мы констатируем увеличение активности со стороны лиц, которые пытаются в преддверии рождественских и новогодних праздников ввозить на территорию нашей страны спиртосодержащую и алкогольную продукцию из России, в том числе фальсифицированную. В этой связи в декабре 2019 года и январе 2020 года мы инициировали проведение комплекса мероприятий для пресечения каналов поставок вышеуказанного контрафакта в нашу страну", - сообщил заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев.

В этом году сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями изъяли более 138 тыс. л спиртосодержащей продукции, из них более 95 тыс. л этилового спирта и более 7,5 тыс. л бутилированной водки.-0-