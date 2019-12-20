Контрафактный спирт на Br24 тыс. изъяли в Гродненском районе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из ГУВД Мингориспокома пресекли канал незаконной поставки спирта в Беларусь. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Рейд прошел ночью 19 декабря, задержание провели, когда партию спирта переносили из грузовика в гараж. Происходило все около одной из дач у агрогородка Заречанка в Гродненскиом районе. "Правоохранители изъяли 2,4 тыс. л этилового спирта, разлитого в 240 пластиковых канистр. Его стоимость - около Br24 тыс. Жидкость будет направлена на экспертизу для определения качества и безопасности для здоровья", - рассказала Ольга Чемоданова.

Фото из Telegram-канала МВД

Спирт планировали продавать в Гродненской области. Партия контрафакта, как и гараж, принадлежат жителю Гродно 1989 года рождения. Сейчас Октябрьским РОВД Гродно проводится проверка.

По данным главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, оперативниками БЭП в этом году изъято более 142 тыс. л спиртосодержащей продукции, из них почти 100 тыс. л этилового спирта, более 7,5 тыс. л бутилированной водки.-0-