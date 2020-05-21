Кража ювелирных изделий 11-летней давности раскрыта в Гродненском районе

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из Государственного комитета судебных экспертиз раскрыли кражу 11-летней давности. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Кража произошла 9 июля 2009 года в Скиделе. Тогда у местного жителя из квартиры на первом этаже дома пропали почти два десятка ювелирных изделий из золота и серебра, а также ноутбук. Лишь весной этого года подозреваемого в краже установили по совпавшему геному. Им оказался могилевчанин 1987 года рождения.

В тот день молодой человек на попутках добирался из Волковысска в Гродно. Подвозившая его машина следовала лишь до Скиделя, и он решил прогуляться по городу. На улице Партизанской мужчина обратил внимание на открытую форточку на первом этаже многоквартирного дома. Забрался внутрь, убедился, что хозяев нет дома, и обокрал квартиру. После этого надел шорты хозяина, а свои штаны оставил в доме. Одежду впоследствии взяли для биологического материала.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Весной 2020 года могилевчанин вновь попал в поле зрения правоохранителей, у него были взяты биологические образцы на исследование. После сверки по базе учетов ДНК ГКСЭ установлено совпадение с генотипом, который был обнаружен в 2009 году в Скиделе", - рассказали в милиции.

Подозреваемый в краже задержан, его действиям дается правовая оценка.-0-