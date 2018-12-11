Крупную партию пиротехники задержали в Гомеле

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями наказана индивидуальный предприниматель, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

На торговых рядах "Старый Аэродром" областного центра сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями, управления уголовного розыска и Госавтоинспекции УВД облисполкома задержали крупную партию пиротехнических изделий.

Установлено, что индивидуальный предприниматель доставил в торговый павильон 17,6 тыс. единиц петард, ракет и фейерверков. Однако место реализации не соответствовало правилам хранения взрывоопасной продукции, поэтому на хозяйку павильона был составлен административный протокол по ч.1 ст.23.48 КоАП Беларуси. Продукция изъята из оборота в связи с невозможностью реализации в данной точке, уточнили в УВД.

Как рассказал заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев, за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями в первый раз законом предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа до 10 базовых величин (одна БВ равна Br24,5). За аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, последует штраф в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией или без нее.-0-